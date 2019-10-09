Наставник «Ромы» дисквалифицирован на два матча

Главный тренердисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за оскорбление судьи в поединке седьмого тура Серии А против «Кальяри» (1:1), сообщает La Gazzetta dello Sport.

В концовке той встречи бурное недовольство Фонсеки вызвал незасчитанный гол Николы Калинича.

Это решение взбесило португальца, который выбежал на поле и начал ругаться. Арбитр показал наставнику «Ромы» желтую, а потом и красную карточку.

Таким образом, Фонсека пропустит две следующие игры Серии А против «Милана» и «Сампдории». Напомним, Рома занимает пятое место, имея в своем активе 12 очков.

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