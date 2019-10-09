Наставник «Ромы» дисквалифицирован на два матча

Паулу Фонсека
globallookpress.com
В концовке той встречи бурное недовольство Фонсеки вызвал незасчитанный гол Николы Калинича.
Это решение взбесило португальца, который выбежал на поле и начал ругаться. Арбитр показал наставнику «Ромы» желтую, а потом и красную карточку.
Таким образом, Фонсека пропустит две следующие игры Серии А против «Милана» и «Сампдории». Напомним, Рома занимает пятое место, имея в своем активе 12 очков.
Fonseca incazzatissimo #RomaCagliari pic.twitter.com/5BC16iGgDX— 𝓖𝓲𝓪𝓭𝓪 (@obsessedwithasr) 6 жовтня 2019 р.