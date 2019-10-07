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    «Сент-Этьен» обыграл «Лион»

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Лион Календарь Лиги 1
    В рамках 9 тура Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле вырвал победу у «Лиона» на последних минутах матча. Единственный гол был забит на 90 минуте встречи.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором победного мяча стал Роберт Берич. Он забил головой после навеса с правого фланга в исполнении Риада Будебуза.

    Вследствие этой победы «Сент-Этьен» обошел «Лион» в турнирной таблице на два пункта. Хозяева имеют 11 баллов, а гости — 9.

    Лига 1. 9 тур
    «Сент-Этьен» — «Лион»
    Голы: 1:0 — 90 Берич«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Салиба, Перрен, Трауко, Буанга, Юссуф (Кабай, 90), Будебуз, Мвила, Дьони (Хазри, 64), Аби (Берич, 80)«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл (Тете, 70), Марсал, Марсело, Дюбуа, Ауар, Тиаго Мендес (Жан Лукас, 79), Терье (Дембеле, 59), Тузар, Андерсен, ДепайПредупреждения: Марсал (19), Юссуф (37), Жан Лукас (90)
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