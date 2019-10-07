«Сент-Этьен» обыграл «Лион»

Фрагмент матча
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Автором победного мяча стал Роберт Берич. Он забил головой после навеса с правого фланга в исполнении Риада Будебуза.
Вследствие этой победы «Сент-Этьен» обошел «Лион» в турнирной таблице на два пункта. Хозяева имеют 11 баллов, а гости — 9.
Лига 1. 9 тур
«Сент-Этьен» — «Лион»
Голы: 1:0 — 90 Берич«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Салиба, Перрен, Трауко, Буанга, Юссуф (Кабай, 90), Будебуз, Мвила, Дьони (Хазри, 64), Аби (Берич, 80)«Лион»: Антони Лопеш, Рафаэл (Тете, 70), Марсал, Марсело, Дюбуа, Ауар, Тиаго Мендес (Жан Лукас, 79), Терье (Дембеле, 59), Тузар, Андерсен, ДепайПредупреждения: Марсал (19), Юссуф (37), Жан Лукас (90)