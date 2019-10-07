«Ювентус» и «Вольфсбург» — единственные команды из топ-5, которые не проигрывали в текущем сезоне

Итальянскийи немецкийостались единственными клубами из топ-5 европейских чемпионатов, которые не проиграли ни одного матча в сезоне-2019/20.

Туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию в матче седьмого тура Серии А с «Интером» (2:1). В этом сезоне «Ювентус» провел девять матчей во всех турнирах, семь из которых выиграл и в двух сыграл вничью. «Бьянконери» лидирует в чемпионата Италии, набрав 19 очков.

«Вольфсбург» также еще ни разу не уступал в этом сезоне. Немецкий клуб выиграл шесть матчей и пять раз сыграл вничью. Накануне «волки» во встрече седьмого тура Бундеслиги минимально обыграли «Унион» (1:0).

Команда Оливера Гласнера идет на втором месте в чемпионате Германии, отставая на одно очко от менхенгладбахской «Боруссии». 0