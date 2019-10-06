«Рома» и «Лацио» закончили матчи вничью. «Аталанта» обыграла «Лечче»

В седьмом туре итальянской Серии Ана своем поле не смогла одолеть— 1:1. Счет открыли гости. Сделал это Жоао Педро, реализовавший пенальти. «Волки» отыгрались благодаря автоголу

В концовке форвард римлян Никола Калинич мог принести своей команде победу, однако его гол не был засчитан.

В другом матче дубль Чиро Иммобиле принес «Лацио» ничейный результат с «Болоньей» — 2:2. Во встрече было показано две красные карточки.

Еще в одном поединке «Аталанта» одержала победу над «Лечче» (3:1), которая позволила ей закрепиться в тройке лидеров чемпионата Италии.

Турнирное положение: «Аталанта» — 3-е место (16 очков), «Рома» — 5 (12), «Лацио» — 6 (11), «Кальяри» — 7 (11), «Болонья» — 11 (9), «Лечче» — 18 (6). 0