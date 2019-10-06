«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:2, обзор голов

Адама Траоре
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Дубль в составе «волков» сделал ивуарийский форвард Адама Траоре, отличившийся на 80-й и 94-й минутах.
«Вулверхэмптон» с 10 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (16) — на второй позиции.
В 9-м туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптону» предстоит домашняя игра с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 19 октября
Чемпионат Англии Премьер-лига 8-й тур
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:2 (0:0)
Голы: Траоре, 80 (0:1). Траоре, 90+4 (0:2)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Фернандинью, Отаменди, Жоау Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 75), Махрез (Бернарду Силва, 60), Агуэро, Стерлинг«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Траоре, Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13), Винагре (Хонни Кастро, 74), Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Хименес, Кутроне (Доэрти, 68)Предупреждения: Эрнандес, 50. Жоау Канселу, 50. Эдерсон, 62. Гюндоган, 71. Фернандинью, 76. Невеш, 84. Жоау Моутинью, 86