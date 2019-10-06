«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:2, обзор голов

В поединке восьмого тура английской Премьер-лигина своем поле неожиданно проигралсо счетом 0:2 (0:0).

Дубль в составе «волков» сделал ивуарийский форвард Адама Траоре, отличившийся на 80-й и 94-й минутах.

«Вулверхэмптон» с 10 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (16) — на второй позиции.

В 9-м туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптону» предстоит домашняя игра с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 19 октября