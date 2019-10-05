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    «Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: счет 1:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В гостевом матче 8 тура АПЛ «Кристал Пэлас» одолел «Вест Хэм» со счетом 1:2. Гости по ходу встречи проигрывали, но смогли одержать волевую победу.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 54 минуте матча. Нападающий «молотков» Аллер забил первый мяч своей команды.

    На 63 минуте Ван Анхольт сравнял счет, а на 87 минуте Джордан Айю принес победу «стекольщикам».

    «Кристал Пэлас вышел на четвертое место, а "Вест Хэм" спустился на седьмую строчку.

    АПЛ. 8 тур
    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
    Голы: 1:0 — 54 Аллер, 1:1 — 63, пенальти ван Анхолт, 1:2 — 87 Айю«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Нобл, Лансини (Форнальс, 68), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Уилшер, 78), Аллер«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп, Куяте, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 90)Предупреждения: Ярмоленко (44), Уорд (51), Аллер (61), Фредерикс (86), Бентеке (90)
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