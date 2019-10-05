«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: счет 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был открыт на 54 минуте матча. Нападающий «молотков» Аллер забил первый мяч своей команды.
На 63 минуте Ван Анхольт сравнял счет, а на 87 минуте Джордан Айю принес победу «стекольщикам».
«Кристал Пэлас вышел на четвертое место, а "Вест Хэм" спустился на седьмую строчку.
АПЛ. 8 тур
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»
Голы: 1:0 — 54 Аллер, 1:1 — 63, пенальти ван Анхолт, 1:2 — 87 Айю«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Крессуэлл (Сабалета, 84), Нобл, Лансини (Форнальс, 68), Райс, Фелипе Андерсон, Ярмоленко (Уилшер, 78), Аллер«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Келли, ван Анхолт, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп, Куяте, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 90)Предупреждения: Ярмоленко (44), Уорд (51), Аллер (61), Фредерикс (86), Бентеке (90)