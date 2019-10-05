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    «Ахмат» обыграл «Уфу» в первом матче Шалимова

    «Уфа» — «Ахмат»: счет матча — 0:1, обзор гола

    РПЛ Футбол России Уфа Ахмат Календарь РПЛ
    В Уфе прошел матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом».

    Уилкер Анхель
    Уилкер Анхель

    Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые проводили первый матч под руководством Игоря Шалимова.

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте — Уилкер Анхель с левого фланга забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Александру Беленову.

    Эта победа стала для «Ахмата» первой с 5 августа.

    «Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Уфа» (15 очков) идет шестой.

    РПЛ. 5-й тур
    «Уфа» — «Ахмат» — 0:1 (0:1)
    Гол: Анхель, 9«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Круговой, Тилль (Козлов, 76), Карп, Фомин, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Кротов (Бизяк, 56)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 71), Иванов, Бериша (Митришев, 83), Понсе (Мбенг, 64)Предупреждения Глушаков, 25. Вомбергар, 32. Понсе, 40. Табидзе, 58.
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