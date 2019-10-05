«Уфа» — «Ахмат»: счет матча — 0:1, обзор гола

В Уфе прошел матч десятого тура РПЛ между

Встреча завершилась минимальной победой гостей, которые проводили первый матч под руководством Игоря Шалимова.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте — Уилкер Анхель с левого фланга забросил мяч за шиворот вышедшему из ворот Александру Беленову.

Эта победа стала для «Ахмата» первой с 5 августа.

«Ахмат» набрал 12 очков и поднялся на 11-е место в таблице РПЛ. «Уфа» (15 очков) идет шестой.