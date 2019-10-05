«Оренбург» — «Динамо»: счет матча — 2:0, обзор голов

В 12-м туре Российкой Премьер-лигипринимал. Встреча завершилась победой хозяев.

На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.

Открыть счет хозяевам удалось на 61-й минуте. После навеса от лицевой Артем Кулишев головой переправил мяч в сетку.

На 88-й минуте «Оренбург» забил еще раз. Урош Радакович с нескольких метров поразил пустые ворота после того, как Антон Шунин не дотянулся до мяча.

«Оренбург» набрал 14 очков и занимает девятое место в РПЛ. У «Динамо» — 10 очков и пятнадцатая строчка.