«Оренбург» — «Динамо»: счет матча — 2:0, обзор голов

«Оренбург» — «Динамо»
«Оренбург»
На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — Артур Юсупов сорвал контратаку соперника и получил вторую желтую карточку.
Открыть счет хозяевам удалось на 61-й минуте. После навеса от лицевой Артем Кулишев головой переправил мяч в сетку.
На 88-й минуте «Оренбург» забил еще раз. Урош Радакович с нескольких метров поразил пустые ворота после того, как Антон Шунин не дотянулся до мяча.
«Оренбург» набрал 14 очков и занимает девятое место в РПЛ. У «Динамо» — 10 очков и пятнадцатая строчка.
РПЛ. 12-й тур
«Оренбург» — «Динамо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев, 61, Радакович, 88«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Аюпов, Радакович, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53)«Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Паршивлюк, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Шиманьски, Игбоун, ПанченкоПредупреждения: Юсупов (21), Радакович (36), Евгеньев (82)Удаление: Юсупов (42)