«Милан» в большинстве одолел «Дженоа»

В матче 7-го тура итальянской Серии Апотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

На точный удар Лассе Шене на 41-й минуте гости ответили голами в исполнении Тео Эрнандеса (51) и Франка Кесси, который реализовал пенальти на 57-й минуте.

Шене в конце игры мог принести своей команде ничью, но не сумел реализовать удар с 11-метровой отметки на 90-й минуте.

В этой игре судья показал три красные карточки, удалив двух игроков хозяев.

«Милан» теперь имеет в активе 9 очков, а «Дженоа» остался в зоне вылета с 5 очками.

В следующем туре генуэзцы сыграют на выезде с «Пармой», а «Милан» примет «Лечче». Обе встречи состоятся 20 октября. 0