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    Берг: «Краснодару» чего-то не хватило, мы потеряли одно очко

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    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг — о поражении от «Хетафе» во втором туре Лиги Европы (1:2).

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Первый тайм был очень плохим, от нас ожидали большего, мы должны были действовать гораздо лучше. Знали, что у "Хетафе" будет пространство за линией обороны, так как они играют достаточно высоко, но в первом тайме мы это никак не использовали.

    Второй тайм сыграли неплохо, у нас было много моментов, могли сравнять счет или даже выйти вперед. Но, к сожалению, нам чего-то не хватило, мы потеряли одно очко.

    Много разных вещей на поле происходило, мы изучали "Хетафе" и знали, что они действуют грубо и жестко, так и произошло. Это часть футбола, а главным арбитр должен такое регулировать. Сегодня он не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал», — цитирует ТАСС Берга.

    После двух туров «Хетафе» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав шесть очков. «Краснодар» проиграл оба матча и занимает последнее место. 0

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