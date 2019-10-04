Берг: «Краснодару» чего-то не хватило, мы потеряли одно очко

Нападающий— о поражении отво втором туре Лиги Европы (1:2).

«Первый тайм был очень плохим, от нас ожидали большего, мы должны были действовать гораздо лучше. Знали, что у "Хетафе" будет пространство за линией обороны, так как они играют достаточно высоко, но в первом тайме мы это никак не использовали.

Второй тайм сыграли неплохо, у нас было много моментов, могли сравнять счет или даже выйти вперед. Но, к сожалению, нам чего-то не хватило, мы потеряли одно очко.

Много разных вещей на поле происходило, мы изучали "Хетафе" и знали, что они действуют грубо и жестко, так и произошло. Это часть футбола, а главным арбитр должен такое регулировать. Сегодня он не свистел в нашу сторону, пенальти за их нарушения не давал», — цитирует ТАСС Берга.

После двух туров «Хетафе» возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав шесть очков. «Краснодар» проиграл оба матча и занимает последнее место. 0