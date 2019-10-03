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    Мостовой: «Зенит» выиграл уверенно и заслуженно

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    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) во второго туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Уверенная и заслуженная победа. Да, в концовке пропустили, но там такая фора была у "Зенита", вряд ли кто-то ждал, что "Бенфика" забьет еще несколько мячей. "Зенит" молодцы, там уже на первых минутах сумасшедший момент был.

    То, что бросилось в глаза, португальцам не хватало агрессии. "Бенфика" несколько вальяжно держала мяч. "Зенит" прекрасно этим воспользовался. На протяжении всей игры чувствовалось, что питерцы могут забить больше», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

    После двух туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G. «Бенфика» замыкает квартет, не набрав ни одного очка. 0

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