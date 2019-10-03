Жардел: «Зенит» забил, это обескуражило нас

Капитандал комментарий после того, как его команда проигралав рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 3:1. Слова футболиста предает официальный сайт лиссабонского клуба.

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«У нас было хорошее начало матча, мы контролировали игру. А затем "Зенит" забил, это обескуражило нас. Мы не переставали верить и продолжили искать шансы. Но во втором тайме у нас были две ошибки, которые мы исправим. Мы должны целенаправленно работать, потому что впереди много матчей», — заявил Жардел.

Напомним, что «Зенит» сейчас является лидером группы G. Команда Семака имеет 4 очка. «Бенфика» пока что последняя, поскольку не набрала ни единого балла. 0