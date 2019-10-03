ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бенфика»«Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву
  • 13:11
    • Кучаев: Я бы не сказал, что испанцы фавориты нашей группы
  • 12:28
    • Жардел: «Зенит» забил, это обескуражило нас
  • 10:53
    • «Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги
  • 07:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:53
    • «Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
    Все новости спорта

    Жардел: «Зенит» забил, это обескуражило нас

    Лига чемпионов Бенфика Зенит Календарь Лиги чемпионов
    Капитан «Бенфики» Нивалдо Жардел дал комментарий после того, как его команда проиграла «Зениту» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 3:1. Слова футболиста предает официальный сайт лиссабонского клуба.

    Нивалдо Жардел и Артем Дзюба общаются с арбитром
    Нивалдо Жардел и Артем Дзюба общаются с арбитром

    «У нас было хорошее начало матча, мы контролировали игру. А затем "Зенит" забил, это обескуражило нас. Мы не переставали верить и продолжили искать шансы. Но во втором тайме у нас были две ошибки, которые мы исправим. Мы должны целенаправленно работать, потому что впереди много матчей», — заявил Жардел.

    Напомним, что «Зенит» сейчас является лидером группы G. Команда Семака имеет 4 очка. «Бенфика» пока что последняя, поскольку не набрала ни единого балла. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву
  • 02:18
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Хетафе»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из команд в Нур-Слутане вернется на победный путь?
  • «Барыс» — «Торпедо. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Заработает ли «Астана» первые очки в Нур-Султане?
  • «Астана» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Выступят ли результативно лидеры Западной конференции?
  • ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серж Гнабри — один из героев матча Футбол Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан«Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов Вчера в 15:010
  • 12:38
    • Тер Штеген: Суарес сегодня заставил замолчать многих критиков
  • 11:53
    • Ари: Матч с «Хетафе» очень важен для «Краснодара»
  • 11:39
    • Шарапова снялась с турнира в Линце
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его местоРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Атлетико» Вчера в 02:180
  • Экспресс дня

  • Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?
  • 2.75
    •
  • 11:24
    • Салах: У «Ливерпуля» хватило опыта, чтобы исправить ситуацию
  • 11:07
    • НХЛ объявила трех звезд первого игрового дня
  • 10:36
    • Месси: Мне не хватает игрового ритма, но я рад победе над «Интером»
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА забросил 9 шайб «Спартаку»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ Вчера в 12:560
  • 10:19
    • Магнуссон: ЦСКА должен загладить свою вину перед фанатами
  • 09:04
    • Клопп: «Ливерпуль» открыл дверь и «Зальцбург» ворвался в нее на полном ходу
  • 08:50
    • Конте: «Интер» заслужил большего в игре с «Барселоной»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие