«Лацио» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче группового этапа Лиги Европы одолел— 2:1.

Гости открыли счет на 55-й минуте, когда точный удар нанес Жереми Морель с передачи Клемана Гренье.

Римляне отыгрались спустя восемь минут усилиями Сергея Милинковича-Савича. А на 75-й минуте Милинкович-Савич уже ассистировал Чиро Иммобиле, который и забил победный мяч.

В другом матче этой группы «Селтик» у себя дома переиграл «ЧФР Клуж» — 2:0.

Первый гол на 20-й минуте забил Одсонн Эдуард. Окончательный результат на 59-й минуте установил Мохамед Эльюнусси.

Группа E

1. «Селтик» — 4 очка

2. «ЧФР Клуж» — 3

3. «Лацио» — 3

4. «Ренн» — 1 0