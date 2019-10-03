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    «Лацио» одержал волевую победу над «Ренном»

    «Лацио» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Лацио» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы одолел «Ренн» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 55-й минуте, когда точный удар нанес Жереми Морель с передачи Клемана Гренье.

    Римляне отыгрались спустя восемь минут усилиями Сергея Милинковича-Савича. А на 75-й минуте Милинкович-Савич уже ассистировал Чиро Иммобиле, который и забил победный мяч.

    В другом матче этой группы «Селтик» у себя дома переиграл «ЧФР Клуж» — 2:0.

    Первый гол на 20-й минуте забил Одсонн Эдуард. Окончательный результат на 59-й минуте установил Мохамед Эльюнусси.

    Группа E

    1. «Селтик» — 4 очка
    2. «ЧФР Клуж» — 3
    3. «Лацио» — 3
    4. «Ренн» — 1 0

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