Гогуа: Не был готов играть весь матч, но пришлось подменить коллегу

Защитник ЦСКАподелился впечатлениями после матча с(0:2) в Лиге Европы.

«Уже играл в квалификации Лиги Европы, но в основном турнире это мой первый матч.

Тем более против такого серьезного соперника. Было действительно непросто, но главное работать над собой, несмотря на результат.

Почему вышел только во второй половине матча? Только восстановился от травмы. К тому же, мой коллега получил повреждение. Должен был подменить его на поле.

Не был готов играть весь матч. Но теперь я буду готов. Чувствую себя хорошо», — приводит слова Гогуа «Спорт-Экспресс». 0