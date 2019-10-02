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    «Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

    «Зенит» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Заигрались гости у своих ворот, Оздоев накрыл соперника у штрафной, протолкнув мяч на Дзюбу, а Артём в завершении уверенно пробил низом в дальний угол створа.

    На 70-й минуте Барриос в центре поля развернул сразу двух соперников, а затем правым краем запустил Караваева в атаку. Вячеслав ворвался в штрафную «Бенфики» и прострелил во вратарскую в расчёте на Азмуна, Рубен Диаш пытался прервать передачу в подкате, но занёс мяч в свои ворота.

    А на 78-й минуте быстро разыграли питерцы штрафной в центре поля, заброс к штрафной шёл на Дзюбу, но Артём изящно пропустил мяч между ног, Сердар Азмун ворвался в штрафную, обыграл вратаря и сделал счёт на табло крупным.

    Гости отквитали один мяч на 84-й минуте. Неудачно Осорио выбил мяч по правому краю, Де Томас сыграл на перехвате и без лишних раздумий пробил из-за штрафной — Лунёв не вытащил мяч, который залетел в ближний верхний угол ворот.

    В другом матче группы G «Лион» на выезде одержал победу над «Лейпцигом» со счетом 2:0.

    Группа G: 1. «Лион» — 4 очка, 2. «Зенит» — 4, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Бенфика» — 0.

    В 3-м туре 23 октября «РБ Лейпциг» будет принимать «Зенит», а «Бенфика» — «Лион».

    Лига чемпионов. Группа G
    «Зенит» (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (1:0)
    Голы: Дзюба, 22 (1:0). Рубен Диаш, 70 — в свои ворота (2:0). Азмун, 78 (3:0). Рауль де Томас, 85 (3:1)«Зенит» (Россия): Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 81)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Пиззи (Винисиус, 60), Габриэл, Таарабт, Рафа Силва, Фейса (Кайю, 60), Сеферович (Рауль де Томас, 81)Предупреждение: Ракицкий, 44
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