«Зенит» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над лиссабонской(3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Заигрались гости у своих ворот, Оздоев накрыл соперника у штрафной, протолкнув мяч на Дзюбу, а Артём в завершении уверенно пробил низом в дальний угол створа.

На 70-й минуте Барриос в центре поля развернул сразу двух соперников, а затем правым краем запустил Караваева в атаку. Вячеслав ворвался в штрафную «Бенфики» и прострелил во вратарскую в расчёте на Азмуна, Рубен Диаш пытался прервать передачу в подкате, но занёс мяч в свои ворота.

А на 78-й минуте быстро разыграли питерцы штрафной в центре поля, заброс к штрафной шёл на Дзюбу, но Артём изящно пропустил мяч между ног, Сердар Азмун ворвался в штрафную, обыграл вратаря и сделал счёт на табло крупным.

Гости отквитали один мяч на 84-й минуте. Неудачно Осорио выбил мяч по правому краю, Де Томас сыграл на перехвате и без лишних раздумий пробил из-за штрафной — Лунёв не вытащил мяч, который залетел в ближний верхний угол ворот.

В другом матче группы G «Лион» на выезде одержал победу над «Лейпцигом» со счетом 2:0.

Группа G: 1. «Лион» — 4 очка, 2. «Зенит» — 4, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Бенфика» — 0.

В 3-м туре 23 октября «РБ Лейпциг» будет принимать «Зенит», а «Бенфика» — «Лион».