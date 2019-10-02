«Лейпциг» — «Лион»: счет матча 0:2, обзор голов

Немецкийпотерпел домашнее поражение от французского(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Тусар отобрал мяч при выходе немцев в атаку, сыграл на ход Мемфису Депаю, который ворвался в штрафную и отправил сферу в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Мукиэле на линии своей штрафной промахнулся мимо мяча, но Мартен Терье был за спиной и перехватил сферу, с который ворвался в штрафную «Лейпцига», обыграл Гулача и отправил круглого в сетку пустых ворот.

В другом матче группы G «Зенит» дома одержал победу над «Бенфикой» со счетом 3:1.

Группа G: 1. «Лион» — 4 очка, 2. «Зенит» — 4, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Бенфика» — 0.

В 3-м туре 23 октября «РБ Лейпциг» будет принимать «Зенит», а «Бенфика» — «Лион».