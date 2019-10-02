«Лейпциг» — «Лион»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Тусар отобрал мяч при выходе немцев в атаку, сыграл на ход Мемфису Депаю, который ворвался в штрафную и отправил сферу в дальний угол ворот.
На 65-й минуте Мукиэле на линии своей штрафной промахнулся мимо мяча, но Мартен Терье был за спиной и перехватил сферу, с который ворвался в штрафную «Лейпцига», обыграл Гулача и отправил круглого в сетку пустых ворот.
В другом матче группы G «Зенит» дома одержал победу над «Бенфикой» со счетом 3:1.
Группа G: 1. «Лион» — 4 очка, 2. «Зенит» — 4, 3. «Лейпциг» — 3, 4. «Бенфика» — 0.
В 3-м туре 23 октября «РБ Лейпциг» будет принимать «Зенит», а «Бенфика» — «Лион».
Лига чемпионов. Группа G
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1)
Голы: Депай, 11 (0:1). Террье, 65 (0:2)«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Нкунку, 66), Конате (Мукьеле, 23), Забитцер, Ляймер, Айдара (Форсберг, 58), Поульсен, Вернер«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Коне, Дюбуа, Андерсен, Марсал, Тузар, Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Депай (Дембеле, 79), Террье (Траоре, 69)Предупреждения: Айдара, 43. Упамекано, 54. Орбан, 55