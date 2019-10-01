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    Марсьяль не сыграет против АЗ в Лиге Европы

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не примет участия в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против голландского АЗ.

    Антони Марсьяль
    Антони Марсьяль

    Об этом заявил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

    «Может, Марсьяль вернется на выходных. Если нет, то после паузы на матчи сборных. Но в Лиге Европы он не сыграет. Ван-Биссака? Не уверен, что он сыграет с Алкмаром», — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

    Напомним, французский футболист пропустил шесть последних матчей «красных дьяволов» из-за проблем с бедром.

    Матч АЗ — «Манчестер Юнайтед» пройдет 3 октября в Алкмаре и начнется в 19:55 по мск. 0

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