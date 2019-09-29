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    «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье»

    Примера Футбол Испании Севилья Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 3:2.

    «Севилья»
    «Севилья»

    Счет уже на 4-й минуте открыл Микель Оярсабаль, который вывел гостей вперед. На 18-й минуте Нолито забил ответный мяч.

    Во второй половине игры Лукас Окампос точным ударом на 47-й минуте поразил ворота хозяев поля. За 10 минут до конца матча отличился Франко Васкес.

    А на 87-й минуте Порту с передачи Мартина Эдегора сократил отставание гостей.

    «Севилья» набрала 13 очков и переместиться на 6-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда из Сан-Себастьяна находится на 5-й строчке, на 2 очка отставая от лидирующего «Реала».

    В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» дома примет «Хетафе».

    Примера. 7-й тур
    «Севилья» — «Реал Сосьедад» — 3:2 (1:1)
    Голы: Оярсабаль, 4 (0:1). Нолито, 18 (1:1). Окампос, 47 (2:1). Васкес, 80 (3:1). Порту, 87 (3:2)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Васкес, 79), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 62), де Йонг, Нолито, Окампос (Посо, 71)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте (Мерино, 46), Сальдуа, Элустондо, Сурутуса (Исак, 62), Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Порту, 55), Эдегор, ОярсабальПредупреждения: Эдегор, 57. Фернанду Режес, 59
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