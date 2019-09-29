«Реал Сосьедад» проиграл «Севилье»

В матче 7-го тура чемпионата Испаниина своем поле обыграласо счетом 3:2.

Счет уже на 4-й минуте открыл Микель Оярсабаль, который вывел гостей вперед. На 18-й минуте Нолито забил ответный мяч.

Во второй половине игры Лукас Окампос точным ударом на 47-й минуте поразил ворота хозяев поля. За 10 минут до конца матча отличился Франко Васкес.

А на 87-й минуте Порту с передачи Мартина Эдегора сократил отставание гостей.

«Севилья» набрала 13 очков и переместиться на 6-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда из Сан-Себастьяна находится на 5-й строчке, на 2 очка отставая от лидирующего «Реала».

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Барселоной», а «Реал Сосьедад» дома примет «Хетафе».