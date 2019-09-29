«Краснодар» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над тульским— 2:0.

На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника. Сам пострадавший и открыл счет ударом с «точки».

А на 64-й минуте Сулейманов в чужой штрафной забрал мяч у Григалавы и с двух попыток пробил вратаря. Удар Шапи с левой ноги парировал Левашов, но уже добавление с правой стало голевым.

В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве. Тонни Де Вильена получил прямую красную карточку за фол на Горбатенко.

«Быки» прервали серию из трех поражений подряд и не пропустили впервые с 17 августа.

«Краснодар» с 23 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре «горожане» примут дома «Спартак».

«Арсенал» — восьмой с 14 очками. В следующем туре «канониры» сыграют на выезде с «Локомотивом».