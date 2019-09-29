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    «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»

    «Краснодар» — «Арсенал» Тула: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 37-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Ари в чужой штрафной красиво перекинул мяч через Альвареса, потерял испанец позицию и сбил соперника. Сам пострадавший и открыл счет ударом с «точки».

    А на 64-й минуте Сулейманов в чужой штрафной забрал мяч у Григалавы и с двух попыток пробил вратаря. Удар Шапи с левой ноги парировал Левашов, но уже добавление с правой стало голевым.

    В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве. Тонни Де Вильена получил прямую красную карточку за фол на Горбатенко.

    «Быки» прервали серию из трех поражений подряд и не пропустили впервые с 17 августа.

    «Краснодар» с 23 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. В следующем туре «горожане» примут дома «Спартак».

    «Арсенал» — восьмой с 14 очками. В следующем туре «канониры» сыграют на выезде с «Локомотивом».

    РПЛ. 11-й тур
    «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
    Голы: Ари, 38 — с пенальти (1:0). Сулейманов, 63 (2:0)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Вилена, Олссон (Уткин, 84), Ари, Сулейманов, Стоцкий (Фернандеш, 77), Берг (Камболов, 71)«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой (Луценко, 74), Э.КангваПредупреждения: Ломовицкий, 43. Олссон, 45. Мартынович, 90+6Удаление: Вилена, 90+2 (грубая игра)
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