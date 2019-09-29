Леонарду Жардим: «Монако» провел встречу против «Бреста» на высоком уровне

Главный тренеростался доволен победой надв восьмом туре чемпионата Франции (4:1).

«Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей забить второй гол. Во втором тайме удалось закрепить результат, думаю, что это заслуженная победа.

Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнем подготовку к матчу с "Монпелье".

Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной.

Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим, — цитирует Жардима пресс-служба монегасков.

"Монако" поднялся на 12-ю строчку в таблице Лиги 1, набрав девять очков. 0