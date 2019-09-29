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    «Вальядолид» прервал пятиматчевую серию без побед

    «Эспаньол» — «Вальядолид»: счет матча 0:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Эспаньол Вальядолид Календарь Примеры
    В рамках седьмого тура испанской Примеры «Вальядолид» на выезде обыграл «Эспаньол» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 25-й минуте открыл полузащитник гостей Мичел, реализовавший пенальти.

    В середине второго тайма каталонцы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Фернандо Калеро.

    В компенсированное время преимущество «бело-фиолетовых» увеличил нападающий Оскар Плано.

    «Вальядолид» прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей.

    Примера. 7-й тур
    «Эспаньол» — «Вальядолид» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 25, пенальти Мичел, 0:2 — 90+4 Плано«Эспаньол»: Диего Лопес, Налдо, Хави Лопес, Дидак Вила (У Лэй, 64), Педроса, Дардер (Давид Лопес, 69), Рока, Варгас (Пьятти, 74), Санчес, Калеро, Кальери«Вальядолид»: Масип, Салису (Хоакин Фернандес, 64), Мойяно, Оливас, Начо Мартинес, Тони Вилья (Порро, 75), Мичел, Сан-Эметерио, Сандро Рамирес (Унал, 60), Гвардиола, ПланоПредупреждения: Санчес (23), Хави Лопес (35)Удаление: Калеро (65)

    В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает десятое место (9 очков), а «Эспаньол» — 18-е (5 очков). 0

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