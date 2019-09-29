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    «Алавес» одержал победу над «Мальоркой»

    «Алавес» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

    Примера Футбол Испании Алавес Мальорка Календарь Примеры
    В матче 7-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 76-й минуте — Лукас Перес реализовал пенальти. А на 86-й минуте Хоселу удвоил преимущество хозяев.

    Эта победа позволила команде из Витории набрать 8 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице примеры. Гости с 4 очками занимают предпоследнюю строчку.

    В следующем туре «Алавес» отправится в гости к «Валенсии», а «Майорка» дома примет «Эспаньол».

    Примера. 7-й тур
    «Алавес» — «Мальорка» — 2:0 (0:0)
    Голы: Лукас, 76 — с пенальти (1:0). Хоселу, 86 (2:0)«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Вакасо, Хоселу, Гвидетти (Лукас, 58), Алейш Видаль (Берк, 83), Риоха (Понс, 88)«Мальорка»: Рейна, Вальент, Кампос, Састре, Гамес, Севилья, Кубо, Фебас (Родригес, 66), Баба (Пратс, 77), Джуниор (Кабрера, 77), БудимирПредупреждения: Вакасо, 27. Джуниор, 33. Ксимо Наварро, 50. Севилья, 78. Вальент, 79
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