«Алавес» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 7-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 76-й минуте — Лукас Перес реализовал пенальти. А на 86-й минуте Хоселу удвоил преимущество хозяев.

Эта победа позволила команде из Витории набрать 8 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице примеры. Гости с 4 очками занимают предпоследнюю строчку.

В следующем туре «Алавес» отправится в гости к «Валенсии», а «Майорка» дома примет «Эспаньол».