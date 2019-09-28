Клопп: Соперник работал невероятно усердно и представлял реальную угрозу

Тренерподелился своим мнением о прошедшем матче с. «Мерсисайдцы» выиграли со счетом 0:1.

«Для нас важно выиграть. У нас были хорошие моменты, в первом тайме было парочку и во втором, когда забили. Такие матчи не всегда получаются красивыми, нужно упорно работать для результата.

Надо уважать соперника, у нас были хорошие моменты, этот матч из разряда, когда надо выиграть, но не слишком думать об этом. Одна команда заслуживала победы, и это мы, но все уважали "Шеффилд", против них сложно играть.

Присутствовало разочарование, в перерыве поговорили об этом. Мы начали хорошо, но должны делать то же самое снова и снова. Соперник работал невероятно усердно и представлял реальную угрозу. Я в порядке после игры, но не очень доволен, такое бывает. Мы не играли в свой лучший футбол, но вот там», — сказал Клопп в своем интервью BBC. 0