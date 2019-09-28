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    • «Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Шеффилд Юнайтед»
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    Клопп: Соперник работал невероятно усердно и представлял реальную угрозу

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    Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением о прошедшем матче с «Шеффилд Юнайтед». «Мерсисайдцы» выиграли со счетом 0:1.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Для нас важно выиграть. У нас были хорошие моменты, в первом тайме было парочку и во втором, когда забили. Такие матчи не всегда получаются красивыми, нужно упорно работать для результата.

    Надо уважать соперника, у нас были хорошие моменты, этот матч из разряда, когда надо выиграть, но не слишком думать об этом. Одна команда заслуживала победы, и это мы, но все уважали "Шеффилд", против них сложно играть.

    Присутствовало разочарование, в перерыве поговорили об этом. Мы начали хорошо, но должны делать то же самое снова и снова. Соперник работал невероятно усердно и представлял реальную угрозу. Я в порядке после игры, но не очень доволен, такое бывает. Мы не играли в свой лучший футбол, но вот там», — сказал Клопп в своем интервью BBC. 0

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