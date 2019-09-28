Мбаппе и Неймар принесли ПСЖ победу

В 8 туре французской Лиги 1с минимальным счетом уступил. Победу для «столичных» вырвали

На 70 минуте футболисты «Бордо» допустили ошибку на своем поле, после чего пошла контратака гостей. В итоге Килиан Мбаппе прорвался с правого фланга и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Неймар. Бразилец замкнул передачу, отправив мяч в пустые ворота.

Таким образом, ПСЖ исправился за домашнее поражение от «Реймса» со счетом 0:2. Подопечные Тухеля набрали 18 очков и на 2 пункта опережают «Нант». «Бордо» пятый. У хозяев 12 набранных баллов.