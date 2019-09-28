Мбаппе и Неймар принесли ПСЖ победу

На 70 минуте футболисты «Бордо» допустили ошибку на своем поле, после чего пошла контратака гостей. В итоге Килиан Мбаппе прорвался с правого фланга и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Неймар. Бразилец замкнул передачу, отправив мяч в пустые ворота.
Таким образом, ПСЖ исправился за домашнее поражение от «Реймса» со счетом 0:2. Подопечные Тухеля набрали 18 очков и на 2 пункта опережают «Нант». «Бордо» пятый. У хозяев 12 набранных баллов.
Лига 1. 8 тур
«Бордо» — ПСЖ
Гол: 0:1 — 70 Неймар«Бордо»: Костиль, Пабло (Бенито, 77), Косьельни, Мешер, Кватенг, Тчуамени, Отавио, Адли (де Превиль, 56), Калу, Бриан (Аит-Беннассер, 68), Хван Ый ЧжоПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Курзава, Диалло, Маркиньос, Ди Мария (Бернат, 88), Гуйе, Сарабия (Мбаппе, 60), Верратти, Менье, НеймарПредупреждения: Маркиньос (30), Ди Мария (72), Верратти (90)