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    Мбаппе и Неймар принесли ПСЖ победу

    Лига 1 Футбол Франции Бордо ПСЖ Календарь Лиги 1
    В 8 туре французской Лиги 1 «Бордо» с минимальным счетом уступил ПСЖ. Победу для «столичных» вырвали Мбаппе и Неймар.

    Неймар
    Неймар

    На 70 минуте футболисты «Бордо» допустили ошибку на своем поле, после чего пошла контратака гостей. В итоге Килиан Мбаппе прорвался с правого фланга и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Неймар. Бразилец замкнул передачу, отправив мяч в пустые ворота.

    Таким образом, ПСЖ исправился за домашнее поражение от «Реймса» со счетом 0:2. Подопечные Тухеля набрали 18 очков и на 2 пункта опережают «Нант». «Бордо» пятый. У хозяев 12 набранных баллов.

    Лига 1. 8 тур
    «Бордо» — ПСЖ
    Гол: 0:1 — 70 Неймар«Бордо»: Костиль, Пабло (Бенито, 77), Косьельни, Мешер, Кватенг, Тчуамени, Отавио, Адли (де Превиль, 56), Калу, Бриан (Аит-Беннассер, 68), Хван Ый ЧжоПСЖ: Навас, Тиаго Силва, Курзава, Диалло, Маркиньос, Ди Мария (Бернат, 88), Гуйе, Сарабия (Мбаппе, 60), Верратти, Менье, НеймарПредупреждения: Маркиньос (30), Ди Мария (72), Верратти (90)
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