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    Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

    «Атлетик» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Валенсия» нанесла поражение «Атлетику» в выездном матче седьмого тура испанской Примеры.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный гол на 27-й минуте забил полузащитник Денис Черышев, поразивший пустые ворота после прострела Феррана Торреса.

    Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.

    Примера. 7-й тур
    «Атлетик» — «Валенсия» — 0:1 (0:1)
    Гол: Черышев, 27«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 83), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 62), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Адурис, 61), Иньяки Уильямс«Валенсия»: Силлессен, Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Коклен, Родриго, Черышев (Собрино, 85), Гомес (Вальехо, 68), ТорресПредупреждения: Черышев, 20. Родриго, 34. Диакаби, 46. Лопес, 50. Адурис, 77. Силлессен, 88. Васс, 90+5

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» занимает девятое место (9 очков), а «Атлетик» — четвертое (12 очков). 0

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