«Атлетик» — «Валенсия»: счет матча 0:1, обзор гола

Денис Черышев
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Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Победный гол на 27-й минуте забил полузащитник Денис Черышев, поразивший пустые ворота после прострела Феррана Торреса.
Для россиянина этот гол стал первым в сезоне.
Примера. 7-й тур
«Атлетик» — «Валенсия» — 0:1 (0:1)
Гол: Черышев, 27«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 83), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 62), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Адурис, 61), Иньяки Уильямс«Валенсия»: Силлессен, Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Хауме Коста, Васс, Диакаби, Парехо, Коклен, Родриго, Черышев (Собрино, 85), Гомес (Вальехо, 68), ТорресПредупреждения: Черышев, 20. Родриго, 34. Диакаби, 46. Лопес, 50. Адурис, 77. Силлессен, 88. Васс, 90+5
В турнирной таблице Примеры «Валенсия» занимает девятое место (9 очков), а «Атлетик» — четвертое (12 очков). 0