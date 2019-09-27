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    «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» и поднялся на второе место

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

    Примера Футбол Испании Алавес Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В матче шестого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Алавесом» — 3:0.

    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад»

    В составе победителей дубль оформил 22-летний хавбек Микель Оярсабаль, поразивший ворота соперника на 19-й и 41-й минутах. А на 32-й минуте он удачно ассистировал Виллиану Жозе.

    «Реал Сосьедад» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице примеры. Лидирует мадридский «Реал» (14 очков).

    Примера. 6-й тур
    «Реал Сосьедад» — «Алавес» — 3:0 (3:0)
    Голы: Оярсабаль, 19 (1:0). Виллиан Жозе, 32 (2:0). Оярсабаль, 41 — с пенальти (3:0)Нереализованный пенальти: Порту, 87 (вратарь)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Элустондо, Горосабель (Ле Норман, 75), Порту, Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 45), Эдегор, Оярсабаль (Янузай, 60)«Алавес»: Пачеко, Эли, Магальян, Марин, Агиррегабирия, Томас Пина (Гарсия, 60), Вакасо (Алейш Видаль, 45), Понс, Сайнс (Гвидетти, 75), Лукас, БеркПредупреждения: Вакасо, 27. Томас Пина, 49. Порту, 61. Гарсия, 74Удаление: Гарсия, 85
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