«Реал Сосьедад» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче шестого тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу над— 3:0.

В составе победителей дубль оформил 22-летний хавбек Микель Оярсабаль, поразивший ворота соперника на 19-й и 41-й минутах. А на 32-й минуте он удачно ассистировал Виллиану Жозе.

«Реал Сосьедад» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице примеры. Лидирует мадридский «Реал» (14 очков).