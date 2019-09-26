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    «Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

    Интер Милан
    «Милан» и «Интер» опубликовали фотографии двух проектов нового стадиона, сообщает Football Italia.

    «Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона
    «Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона

    Первый дизайн — разработка компании Manica-Sportium. Арена сможет менять цвет — на красный, когда играет Милан, и синий — на матчах Интера. Проект также предполагает постройку стеклянных небоскребов вокруг арены. Трибуны будут полностью крытыми, а вот само поле — открытым.

    Второй концепт разработан компанией Populous. Стадион будет «вдохновленный Миланом и для Милана» (имеется в виду город — прим.). Внешне он будет напоминать знаменитый миланский собор Дуомо. В этом проекте также предусмотрен небоскреб.

    Ожидается, что новый стадион будет вмещать 60 тысяч зрителей с современными элементами, включая внешнюю облицовку, чтобы снизить уровень шума от арены для близлежащих домов до 40 процентов.

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