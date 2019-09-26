опубликовали фотографии двух проектов нового стадиона, сообщает Football Italia.

«Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона twitter.com/marifcinter LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Первый дизайн — разработка компании Manica-Sportium. Арена сможет менять цвет — на красный, когда играет Милан, и синий — на матчах Интера. Проект также предполагает постройку стеклянных небоскребов вокруг арены. Трибуны будут полностью крытыми, а вот само поле — открытым.

🆕 Un Nuovo Stadio per Milano 🆕

Guarda sulla nostra App ufficiale i progetti selezionati 📽📸

Check out the selected projects on the AC Milan Official App 📽📸

📲 https://t.co/SWTea3GYoA pic.twitter.com/EVb4Bp8uwJ — AC Milan (@acmilan) 26 сентября 2019 г.

Второй концепт разработан компанией Populous. Стадион будет «вдохновленный Миланом и для Милана» (имеется в виду город — прим.). Внешне он будет напоминать знаменитый миланский собор Дуомо. В этом проекте также предусмотрен небоскреб.

🏟️ | UN NUOVO STADIO PER MILANO

Inter e @acmilan hanno presentato i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro pic.twitter.com/Nf7CORkoLx — Inter (@Inter) 26 сентября 2019 г.

Ожидается, что новый стадион будет вмещать 60 тысяч зрителей с современными элементами, включая внешнюю облицовку, чтобы снизить уровень шума от арены для близлежащих домов до 40 процентов.

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