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    «Интер» обыграл «Лацио» в Милане

    Серия A Футбол Италии Интер Лацио Календарь Серии А
    Миланский «Интер» одержал победу над римским «Лацио» (1:0) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
    «Интер»

    В составе победителей голом отметился Данило Д'Амброзио (23-я минута).

    «Интер» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Лацио», имея в активе семь очков, опустился на восьмое место.

    В следующем туре «Интер» на выезде сыграет против «Сампдории», а «Лацио» дома встретится с «Дженоа».

    В другом матче «Наполи» на своем поле проиграл «Кальяри» со счетом 0:1. В составе гостей голом отметился Лукас Кастро (87-я минута).

    Отметим, что на 88-й минуте с поля был удален защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали.

    После этой игры «Кальяри» набрал девять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице серии А.

    «Наполи», имея в активе такое же количество очков, расположился на четвертом месте. 0

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