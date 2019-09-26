«Интер» обыграл «Лацио» в Милане

Миланскийодержал победу над римским(1:0) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голом отметился Данило Д'Амброзио (23-я минута).

«Интер» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Лацио», имея в активе семь очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет против «Сампдории», а «Лацио» дома встретится с «Дженоа».

В другом матче «Наполи» на своем поле проиграл «Кальяри» со счетом 0:1. В составе гостей голом отметился Лукас Кастро (87-я минута).

Отметим, что на 88-й минуте с поля был удален защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали.

После этой игры «Кальяри» набрал девять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице серии А.

«Наполи», имея в активе такое же количество очков, расположился на четвертом месте. 0