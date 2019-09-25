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    «Реал» обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры Примеры

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Осасуна Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Осасуной» (2:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.

    «Реал»
    «Реал»

    В составе победителей голами отметились Винисиус Жуниор (36-я минута) и Родриго (72).

    «Реал» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице Примеры. «Осасуна», имея в активе семь очков, расположилась на 11-й строчке.

    В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Атлетико», а «Осасуна» на выезде встретится с «Леванте».

    Примера. 6-й тур
    «Реал» — «Осасуна» — 2:0 (1:0)
    Голы: Винисиус Жуниор, 36 (1:0). Родригу, 72 (2:0)«Реал»: Ареола, Одриосола, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Начо, Кроос, Каземиру, Вальверде (Хамес Родригес, 82), Васкес, Йович, Винисиус Жуниор (Родригу, 71)«Осасуна»: Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Ибаньес (Торрес, 70), Монкайола, Мерида, Гарсия, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Авила, 65)Предупреждения: Эдер Милитау, 10. Лильо Кастельяно, 41. Начо, 57. Авила, 80
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