«Реал» обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры Примеры

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметились Винисиус Жуниор (36-я минута) и Родриго (72).

«Реал» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице Примеры. «Осасуна», имея в активе семь очков, расположилась на 11-й строчке.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Атлетико», а «Осасуна» на выезде встретится с «Леванте».