«Реал» обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры Примеры

В составе победителей голами отметились Винисиус Жуниор (36-я минута) и Родриго (72).
«Реал» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице Примеры. «Осасуна», имея в активе семь очков, расположилась на 11-й строчке.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Атлетико», а «Осасуна» на выезде встретится с «Леванте».
Примера. 6-й тур
«Реал» — «Осасуна» — 2:0 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 36 (1:0). Родригу, 72 (2:0)«Реал»: Ареола, Одриосола, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Начо, Кроос, Каземиру, Вальверде (Хамес Родригес, 82), Васкес, Йович, Винисиус Жуниор (Родригу, 71)«Осасуна»: Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Ибаньес (Торрес, 70), Монкайола, Мерида, Гарсия, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Авила, 65)Предупреждения: Эдер Милитау, 10. Лильо Кастельяно, 41. Начо, 57. Авила, 80