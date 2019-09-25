Головин — первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль в матче Лиги 1

обыгралв домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции — 3:1.

Главным героем встречи стал полузащитник Александр Головин. Российский легионер монегасков оформил дубль и сделал голевую передачу.

Головин стал первым российским футболистом с 14 октября 1994 года, забившим два гола в одной встрече французского чемпионата, сообщает Opta. 25 лет назад Александр Мостовой, выступавший за «Страсбур», оформил дубль в матче с «Сошо».

Для Головина это первые результативные действия в текущем сезоне в составе «Монако». Монегаски набрали 6 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. 0