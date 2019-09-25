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    Головин — первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль в матче Лиги 1

    Лига 1 Футбол Франции Монако Ницца Календарь Лиги 1
    «Монако» обыграл «Ниццу» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции — 3:1.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Главным героем встречи стал полузащитник Александр Головин. Российский легионер монегасков оформил дубль и сделал голевую передачу.

    Головин стал первым российским футболистом с 14 октября 1994 года, забившим два гола в одной встрече французского чемпионата, сообщает Opta. 25 лет назад Александр Мостовой, выступавший за «Страсбур», оформил дубль в матче с «Сошо».

    Для Головина это первые результативные действия в текущем сезоне в составе «Монако». Монегаски набрали 6 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. 0

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