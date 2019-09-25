Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над «Аланией»

Фрагмент матча
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Уже на первой минуте матча Царикаев в штрафной «Алании» сбил с ног Нисимуру — падение, за которое рефери указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал Ильзат Ахметов.
На 18-й минуте Хадарцев ворвался правым краем в штрафную ЦСКА, Тикнизян проиграл позицию и сбил соперника, заработав пенальти в ворота армейцев. Батраз Хадарцев сравнял счет ударом с «точки».
На 34-й минуте Ахметов передачей через центр разрезал оборону «Алании», Нисимура принял мяч в чужой штрафной, оценил позицию вратаря и пробил низом точно в цель.
А на 72-й минуте Чалов шикарным пасом между двух защитников нашёл Нисимуру в центре штрафной, Такума легко обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.
В 1/8 финала Кубка России ЦСКА сыграет с «Уфой».
Кубок России. 1/16 финала
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (1:1)
Голы: Ахметов, 2 — с пенальти (0:1). Хадарцев, 19 — с пенальти (1:1). Нисимура, 34 (1:2). Нисимура, 72 (1:3)«Алания»: Солдатенко, Царикаев, Качмазов, Магомедов, Шавлохов (Кокоев, 72), Бутаев, Засеев, Хадарцев, Хугаев, Крамаренко (Гурциев, 55), Машуков (Малоян, 76)ЦСКА: Помазун, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Елеев, Ахметов (Лукас Сантос, 78), Обляков, Бийол, Сигурдссон (Чалов, 64), Тикнизян, Нисимура (Кучаев, 86)Предупреждения: Качмазов, 22. Царикаев, 37. Машуков, 40. Кокоев, 73. Засеев, 80. Чалов, 83