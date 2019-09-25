Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над «Аланией»

Владикавказская «Алания» потерпела домашнее поражение от московского ЦСКА (1:3) в матче 1/16 финала Кубка России.

Уже на первой минуте матча Царикаев в штрафной «Алании» сбил с ног Нисимуру — падение, за которое рефери указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал Ильзат Ахметов.

На 18-й минуте Хадарцев ворвался правым краем в штрафную ЦСКА, Тикнизян проиграл позицию и сбил соперника, заработав пенальти в ворота армейцев. Батраз Хадарцев сравнял счет ударом с «точки».

На 34-й минуте Ахметов передачей через центр разрезал оборону «Алании», Нисимура принял мяч в чужой штрафной, оценил позицию вратаря и пробил низом точно в цель.

А на 72-й минуте Чалов шикарным пасом между двух защитников нашёл Нисимуру в центре штрафной, Такума легко обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

В 1/8 финала Кубка России ЦСКА сыграет с «Уфой».