ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» находится в кризисе уже давно«МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков
  • 00:26
    • Дубль Головина принес «Монако» первую победу в сезоне
  • 00:09
    • «Ювентус» одержал волевую победу над «Брешией»
  • 00:00
    • «Барселона» обыграла «Вильярреал»
  • 23:50
    • «МанСити» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги, «Тоттенхэм» вылетел
  • 22:56
    • «Гранада» сыграла вничью с «Вальядолидом» и возглавила таблицу Примеры
    Все новости спорта

    «МанСити» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги, «Тоттенхэм» вылетел

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон Тоттенхэм Арсенал Лестер Сити Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдей
    В рамках третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» разгромил «Престон» — 3:0.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    На 20-й минуте матча счет открыл нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

    На 35-й минуте преимущество «горожан» удвоил Габриэль Жезус, а еще один мяч в свои ворота забил Райан Лидсон на 41-й минуте.

    В другом матче «Эвертон» добился победы над «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:0.

    Дублем в составе «ирисок» отметился форвард Доминик Калверт-Льюин, поразивший ворота соперника на 6-й и 10-й минутах.

    Еще в одном матче «Лестер» одержал выездную победу над «Лутон Таун» со счетом 4:0.

    В составе победителей голами отметились Демарай Грей (34-я и 86-я минуты), Джеймс Джастин (44) и Юри Тилеманс (79).

    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

    В составе «канониров» голами отметились Габриэл Мартинелли (31-я и 90-я минуты), Роб Холдинг (71), Джозеф Уиллок (77) и Рейсс Нелсон (84).

    Лондонский «Тоттенхэм» не смог сломить сопротивление «Колчестера». Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

    В серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:4. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 23/09/2019 в 20:05
    •
  • Прогноз
  • «Оксфорд Юнайтед» — «Вест Хэм»
  • 1.77
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как выступит московское «Динамо» в Кубке России?
  • «Луч-Энергия» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Выдадут ли «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» снова перестрелку?
  • «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Будет ли битва равных команд в Томске результативной?
  • «Томь» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 17-23 сентябряЛишится ли ПСЖ своей главной звезды, куда перейдет вундеркинд из «Ренна», уведет ли «МЮ» еще одного таланта из «Лестера» и другие трансферные новости последних дней 23/09/2019 в 20:050
  • 21:13
    • Финал Лиги Европы-2021 примет Севилья, Суперкубок УЕФА — Белфаст
  • 21:01
    • УЕФА утвердил новый еврокубок — Лигу конференций
  • 20:59
    • Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
    Оле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ», возможно, впустую потратил еще один годРеакция прессы на матч «Вест Хэм» — «МЮ» 23/09/2019 в 17:520
  • Экспресс дня

  • «Монако» вновь останется без победы
  • 4.29
    •
  • 23:36
    • «Марсель» не справился с аутсайдером Лиги 1
  • 23:23
    • Дубль Морона помог «Бетису» обыграть «Леванте»
  • 22:50
    • «Удинезе» сыграла вничью с «Вероной»
    Юрген Клопп и Эндрю Робертсон Футбол Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»Команда Юргена Клоппа продолжает идти без потерь 23/09/2019 в 15:030
  • 20:47
    • Пирло: Де Йонг напоминает меня
  • 20:12
    • «МЮ» установил две цели на зимнее трансферное окно
  • 19:43
    • «Эдмонтону» интересен Костин
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие