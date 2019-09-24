«МанСити» и «Арсенал» вышли в 4-й раунд Кубка английской лиги, «Тоттенхэм» вылетел

В рамках третьего раунда Кубка английской лигиразгромил— 3:0.

На 20-й минуте матча счет открыл нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

На 35-й минуте преимущество «горожан» удвоил Габриэль Жезус, а еще один мяч в свои ворота забил Райан Лидсон на 41-й минуте.

В другом матче «Эвертон» добился победы над «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:0.

Дублем в составе «ирисок» отметился форвард Доминик Калверт-Льюин, поразивший ворота соперника на 6-й и 10-й минутах.

Еще в одном матче «Лестер» одержал выездную победу над «Лутон Таун» со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились Демарай Грей (34-я и 86-я минуты), Джеймс Джастин (44) и Юри Тилеманс (79).

Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» со счетом 5:0.

В составе «канониров» голами отметились Габриэл Мартинелли (31-я и 90-я минуты), Роб Холдинг (71), Джозеф Уиллок (77) и Рейсс Нелсон (84).

Лондонский «Тоттенхэм» не смог сломить сопротивление «Колчестера». Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:4. 0