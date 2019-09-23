Манджукич хочет перебраться в АПЛ

Нападающийнамерен в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, утверждает Tuttosport.

По данным источника, хорват хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии. Ранее Манджукич получил предложение от катарского клуба «Аль-Райян», однако хорват еще не дал свое согласие на переход.

Контракт Манджукича со «старой синьорой» рассчитан до конца июня 2021 года. Отметим, что хорват не был включен в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

Манджукич защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. С туринцами хорват четыре раза становился чемпионом Италии и трижды побеждал в Кубке страны. 0