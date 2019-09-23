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    Хавбек ЦСКА получил вызов в сборную Хорватии на матчи с Венгрией и Уэльсом

    Евро-2020 Сборная Хорватии Сборная Венгрии Сборная Уэльса
    Тренерский штаб сборной Хорватии обнародовал список игроков, которые были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Венгрии и Уэльса.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    В список попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который за национальную команду провел семь матчей и забил один мяч.

    Полный список игроков:

    Вратари: Доминик Ливакович, Ловре Калинич, Симон Слуга

    Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Тин Едвай, Борна Баришич, Матей Митрович, Дарио Мелньяк, Миле Шкорич, Карло Бартолец

    Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич

    Нападающие: Иван Перишич, Анте Ребич, Бруно Петкович, Йосип Брекало, Мислав Оршич

    Резервный список: Марко Рог, Дино Перич, Филип Брадарич, Мийо Чакташ

    Национальная команда Хорватии в понедельник, 7 октября, в Сплите сыграет против Венгрии, а в четверг, 10 октября, в Кардиффе сразится с валлийцами.

    Отметим, что «клетчатые» возглавляют группу Е. В первом матче против венгров Хорватия уступила (1:2), а вот с Уэльсом удалось набрать три очка (2:1). 0

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