Хавбек ЦСКА получил вызов в сборную Хорватии на матчи с Венгрией и Уэльсом

Тренерский штаб сборной Хорватии обнародовал список игроков, которые были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Венгрии и Уэльса.

В список попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который за национальную команду провел семь матчей и забил один мяч.

Полный список игроков:

Вратари: Доминик Ливакович, Ловре Калинич, Симон Слуга

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Тин Едвай, Борна Баришич, Матей Митрович, Дарио Мелньяк, Миле Шкорич, Карло Бартолец

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Милан Бадель, Марцело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич

Нападающие: Иван Перишич, Анте Ребич, Бруно Петкович, Йосип Брекало, Мислав Оршич

Резервный список: Марко Рог, Дино Перич, Филип Брадарич, Мийо Чакташ

Национальная команда Хорватии в понедельник, 7 октября, в Сплите сыграет против Венгрии, а в четверг, 10 октября, в Кардиффе сразится с валлийцами.

Отметим, что «клетчатые» возглавляют группу Е. В первом матче против венгров Хорватия уступила (1:2), а вот с Уэльсом удалось набрать три очка (2:1). 0