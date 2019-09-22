«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: счет 1:3, обзор голов

В 5 туре испанской Примерыодержал победу надсо счетом 1:3.оформил «дубль» в первом тайме.

Счет был открыт на 18 минуте матча. Оярсабаль выкатил мяч под удар Виллиану Хосе, который воспользовался возможностью и поразил цель. На 34 минуте гости провели контратаку. Порту ворвался в штрафную и уже вторым темпом отдал на Виллиана, который в одно касание пробил по воротам соперника.

На 72 минуте случился автогол. Защитник гостей Салдуа срезал мяч в свои ворота после прострельной передачи в исполнении соперника.

На 75 минуте точку поставил Исак. Футболист на скорости прошел в штрафную хозяев и левой ногой отправил снаряд в дальний нижний угол.

После 5 туров «Реал Сосьедад» имеет 10 очков и находится на 3 строчке. «Эспаньол» на 18 месте с 4 баллами.