«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: счет 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
«Реал Сосьедад»
Счет был открыт на 18 минуте матча. Оярсабаль выкатил мяч под удар Виллиану Хосе, который воспользовался возможностью и поразил цель. На 34 минуте гости провели контратаку. Порту ворвался в штрафную и уже вторым темпом отдал на Виллиана, который в одно касание пробил по воротам соперника.
На 72 минуте случился автогол. Защитник гостей Салдуа срезал мяч в свои ворота после прострельной передачи в исполнении соперника.
На 75 минуте точку поставил Исак. Футболист на скорости прошел в штрафную хозяев и левой ногой отправил снаряд в дальний нижний угол.
После 5 туров «Реал Сосьедад» имеет 10 очков и находится на 3 строчке. «Эспаньол» на 18 месте с 4 баллами.
Примера. 5 тур
«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»
«Эспаньол» Диего Лопес, Льюис Лопес, Калеро, Дидак Вила (Педроса, 57), Санчес, Гранеро (Кампусано, 65), Рока (Давид Лопес, 80), Варгас, Дардер, У Лэй, Кальери«Реал Сосьедад» Мойя, Сальдуа (Ле Норман, 80), Монреаль, Элустондо, Льоренте, Мерино (Сурутуса, 84), Эдегор, Ойарсабаль, Субельдия, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 65)Голы 0:1 — 18 Виллиан Жозе, 0:2 — 34 Виллиан Жозе, 1:2 — 71, автогол Сальдуа, 1:3 — 75 ИсакПредупреждения Гранеро (27)