Дзюба: Умолял Сергея Карасева засчитать гол

Нападающийрассказал о своем незасчитанном голе в матче против(5:0) в 10-м туре РПЛ.

«Умолял Сергея Карасева засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как все было разыграно! Я вообще расстроен.

Считаю, нужно ввести этот гол в Клуб Федотова. Его нужно было засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста», — передает слова Дзюбы пресс-служба питерского клуба.

Напомним, в самой концовке игры Дзюба забил гол, после которого счет должен был стать 6:0, однако судьи отменили взятие ворот благодаря системе VAR. 0