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    «Ливерпуль» удержал победу над «Челси»

    «Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Челси Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Красиво разыграли штрафной мерсисайдцы, Салах покатил мяч на Трента Александра-Арнольда, а тот в касание пробил в верхний угол ворот, без шансов для Кепы.

    На 27-й минуте лондонцы забили гол — Виллиан прострелил с левого края, мяч отскочил к Аспиликуэте, который с близкого расстояния поразил ворота «Ливерпуля». Однако VAR показал, что бразилец находился в офсайде и мяч был отменен.

    А на 30-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество. Робертсон выполнил подачу со штрафного, Фирмино опередил Алонсо и головой послал мяч под перекладину — Кепа не дотянулся.

    «Челси» отквитал один мяч на 71-й минуте. Н'Голо Канте взял инициативу на себя, сместился к центру, дошёл до штрафной и на исполнение пробил точно в угол — Адриан не успел среагировать.

    Команда Юргена Клоппа набрала 18 очков и упрочила лидерство в таблице АПЛ, оторвавшись от ближайшего соперника «Манчестер Сити» на пять очков. «Челси» расположился на 11-м месте, набрав 8 очков в шести турах.

    В следующем туре 28 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а подопечные Фрэнка Лэмпарда встретятся с «Брайтоном».

    АПЛ. 6-й тур
    «Челси» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:2, 1:0)
    Голы: 0:1 — 14 Александер-Арнолд, 0:2 — 30 Фирмино, 1:2 — 71 Канте«Челси»: Аррисабалага, Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Кристенсен (Зума, 42), Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77)«Ливерпуль»: Адриан, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон (Лаллана, 84), Вейналдум, Фабиньо, Мане (Милнер, 71), Фирмино, Салах (Гомес, 90)Предупреждения: Томори (20), Александер-Арнолд (57), Фабиньо (78), Ковачич (84), Милнер (86), Алонсо (90)
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