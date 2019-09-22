«Челси» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Красиво разыграли штрафной мерсисайдцы, Салах покатил мяч на Трента Александра-Арнольда, а тот в касание пробил в верхний угол ворот, без шансов для Кепы.

На 27-й минуте лондонцы забили гол — Виллиан прострелил с левого края, мяч отскочил к Аспиликуэте, который с близкого расстояния поразил ворота «Ливерпуля». Однако VAR показал, что бразилец находился в офсайде и мяч был отменен.

А на 30-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество. Робертсон выполнил подачу со штрафного, Фирмино опередил Алонсо и головой послал мяч под перекладину — Кепа не дотянулся.

«Челси» отквитал один мяч на 71-й минуте. Н'Голо Канте взял инициативу на себя, сместился к центру, дошёл до штрафной и на исполнение пробил точно в угол — Адриан не успел среагировать.

Команда Юргена Клоппа набрала 18 очков и упрочила лидерство в таблице АПЛ, оторвавшись от ближайшего соперника «Манчестер Сити» на пять очков. «Челси» расположился на 11-м месте, набрав 8 очков в шести турах.

В следующем туре 28 сентября «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а подопечные Фрэнка Лэмпарда встретятся с «Брайтоном».