«Зенит» — «Рубин»: счет матча 5:0, обзор голов

Первый гол в матче «Зенит» забил только на 58-й минуте — ударом головой забил Бранислав Иванович. Затем дубль оформил бывший игрок «Рубина» Алексей Сутормин. Затем забил Роберт Мак, а затем Олег Шатов поставил финальную точку.
Отметим, что в первом тайме арбитр Сергей Карасев не засчитал из-за офсайдов два мяча петербуржцев, а в концовке второго — еще один. Два гола отменены у Артема Дзюбы и еще один — у Себастьяна Дриусси.
«Зенит» с 23 очками вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Рубин» потерпел четвертое поражение кряду и остался на 10-м месте.
В 11-м туре петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом» 28 сентября, а казанцы днем позже примут дома «Уфу».
Чемпионат России Премьер-лига 10-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)
Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0)«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), ЗуевПредупреждение: Могилевец, 90+4