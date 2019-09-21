«Зенит» — «Рубин»: счет матча 5:0, обзор голов

нанес крупное поражениев матче десятого тура российской Премьер-лиги со счетом 5:0 (0:0).

Первый гол в матче «Зенит» забил только на 58-й минуте — ударом головой забил Бранислав Иванович. Затем дубль оформил бывший игрок «Рубина» Алексей Сутормин. Затем забил Роберт Мак, а затем Олег Шатов поставил финальную точку.

Отметим, что в первом тайме арбитр Сергей Карасев не засчитал из-за офсайдов два мяча петербуржцев, а в концовке второго — еще один. Два гола отменены у Артема Дзюбы и еще один — у Себастьяна Дриусси.

«Зенит» с 23 очками вышел в единоличные лидеры РПЛ. «Рубин» потерпел четвертое поражение кряду и остался на 10-м месте.

В 11-м туре петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом» 28 сентября, а казанцы днем позже примут дома «Уфу».