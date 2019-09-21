Сутормин: «Зенит» сегодня был хорош

Полузащитникпрокомментировал победу своей команды над(5:0) в матче десятого тура РПЛ.

«Рад забить, сделал это наконец-то, надеюсь, это придаст уверенности, и в дальнейшем буду так же действовать, а то и лучше. В первом моменте Мага хорошо навесил, осталось просто подставить голову. А во втором там Тема сделал, осталось по воротам попасть. Хорошо, что оказался там, где надо было. Будем двигаться дальше.

На поле не было такого ощущения, что залетает все. Просто понимали, что можем добыть крупную победу, и старались реализовать все, что у нас было. Хорошо, что выиграли дома с крупным счетом.

Конечно, силы на Кубок России есть. Силы есть всегда, так что будем играть и выигрывать.

Нет, мне не казалось, что защитники "Рубина" играли плохо и были "картонными". Просто, наверное, сегодня мы были хороши. Использовали те зоны и то пространство, которые нам дал "Рубин", — цитирует Сутормина Sport24.

Сутормин в этой встрече оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. 0