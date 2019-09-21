«Милан» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче четвертого тура Серии Аодержал победу надв 175-м миланском дерби со счетом 2:0 (0:0).

«Нерадзурри» вышли вперед в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» вышел на первое место с четырьмя победами в четырех играх. «Милан» (6 очков) опустился на девятую строчку.

В следующем туре 26 сентября «Милан» в гостях сыграет с «Торино», а «Интер» днем ранее примет «Лацио».