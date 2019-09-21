«Милан» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

Ромелу Лукаку
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«Нерадзурри» вышли вперед в начале второго тайма, на 49-й минуте. Автором гола стал полузащитник Марсело Брозович. На 78-й минуте преимущество «Интера» удвоил нападающий Ромелу Лукаку.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» вышел на первое место с четырьмя победами в четырех играх. «Милан» (6 очков) опустился на девятую строчку.
В следующем туре 26 сентября «Милан» в гостях сыграет с «Торино», а «Интер» днем ранее примет «Лацио».
Чемпионат Италии Серия А 4-й тур
«Милан» — «Интер» — 0:2 (0:0)
Голы: Брозович, 49 (0:1). Лукаку, 78 (0:2)«Милан»: Дж.Доннарумма, Конти, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Эрнандез, 72), Кессье, Билья, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 64), Пентек, Леан (Ребич, 83)«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Д`Амброзио, Брозович, Сенси (Весино, 71), Барелла (Кандрева, 82), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 76)Предупреждения: Конти, 48. Д`Амброзио, 82. Ребич, 88