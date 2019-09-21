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    «Тоттенхэм» проиграл «Лестеру»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В матче 6-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле обыграл «Тоттенхэм».

    Игроки «Лестера»
    Игроки «Лестера»

    Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

    «Шпоры» вышли вперед благодаря голу в исполнении Гарри Кейна, однако Рикарду Перейра счет сравнял, а Джеймс Мэддисон в концовке вырвал для «Лестера» победу.

    «Лестер» набрал 11 очков и после своего матча вышел на второе место в таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 8 очков и шестая строчка.

    АПЛ. 6-й тур
    «Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:1)
    Голы: Кейн, 29 (0:1). Рикарду Перейра, 69 (1:1). Мэддисон, 85 (2:1)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 84), Ндиди, Барнс (Грэй, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 67)«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко (Ваньяма, 67), Уинкс, Ндомбеле (Лукас Моура, 86), Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 79), КейнПредупреждения: Сиссоко, 19. Ваньяма, 71. Грэй, 83
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