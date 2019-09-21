«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру»

В матче 6-го тура чемпионата Англиина своем поле обыграл

Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Шпоры» вышли вперед благодаря голу в исполнении Гарри Кейна, однако Рикарду Перейра счет сравнял, а Джеймс Мэддисон в концовке вырвал для «Лестера» победу.

«Лестер» набрал 11 очков и после своего матча вышел на второе место в таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 8 очков и шестая строчка.