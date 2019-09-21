«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру»

Игроки «Лестера»
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Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.
«Шпоры» вышли вперед благодаря голу в исполнении Гарри Кейна, однако Рикарду Перейра счет сравнял, а Джеймс Мэддисон в концовке вырвал для «Лестера» победу.
«Лестер» набрал 11 очков и после своего матча вышел на второе место в таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 8 очков и шестая строчка.
АПЛ. 6-й тур
«Лестер» — «Тоттенхэм» — 2:1 (0:1)
Голы: Кейн, 29 (0:1). Рикарду Перейра, 69 (1:1). Мэддисон, 85 (2:1)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Чудхури, 84), Ндиди, Барнс (Грэй, 82), Мэддисон, Варди, Перес (Прат, 67)«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Сиссоко (Ваньяма, 67), Уинкс, Ндомбеле (Лукас Моура, 86), Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 79), КейнПредупреждения: Сиссоко, 19. Ваньяма, 71. Грэй, 83