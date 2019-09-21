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    «Бавария» разгромила «Кельн»

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    «Бавария» разгромно обыграла «Кельн» в матче пятого тура чемпионата Германии.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

    На 3-й минуте форвард Роберт Левандовски вывел хозяев вперед. В начале второго тайма поляк оформил дубль. На 62-й минуте Филиппе Коутиньо реализовал пенальти, а точку в игре на 73-й минуте поставил Иван Перишич.

    «Бавария» набрала 11 очков и после своего матча вышла на первое место в таблице Бундселиги.

    Результаты других матчей 5-го тура

    «Байер» — «Унион» — 2:0

    «Герта» — «Падерборн 07» — 2:1

    «Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:1. 0

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