«Бавария» разгромила «Кельн»

Филиппе Коутиньо
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Встреча в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 4:0.
На 3-й минуте форвард Роберт Левандовски вывел хозяев вперед. В начале второго тайма поляк оформил дубль. На 62-й минуте Филиппе Коутиньо реализовал пенальти, а точку в игре на 73-й минуте поставил Иван Перишич.
«Бавария» набрала 11 очков и после своего матча вышла на первое место в таблице Бундселиги.
Результаты других матчей 5-го тура
«Байер» — «Унион» — 2:0
«Герта» — «Падерборн 07» — 2:1
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:1. 0