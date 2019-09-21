«Барселоне» интересен 19-летний футболист «МЮ»

проявляет интерес к атакующему полузащитнику

Как сообщает Manchester Evening News, руководство английского клуба на протяжении года ведет переговоры с Гомесом, однако до сих пор не смогло достигнуть соглашения о продлении контракта, который заканчивается следующим летом.

Гомес является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За основной состав «манкунианцев» полузащитник дебютировал 21 мая 2017 года в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

Он стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», выходившим на поле в матче АПЛ за всю историю (16 лет и 263 дня). 0