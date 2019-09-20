Форвард «РБ Зальцбург» признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающийпризнан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В матче первого тура группового этапа ЛЧ с «Генком» норвежец оформил хет-трик и помог австрийскому клубу одержать крупную победу со счетом 6:2.

На звание лучшего футболиста также претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария и форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич.

Тер Штеген в матче с дортмундской «Боруссией» помог своей команде сохранить ворота сухими и добыть ничью — 0:0. Ди Мария отличился дублем в ворота мадридского «Реала» и поспособствовал разгрому «сливочных» со счётом 3:0. Оршич оформил хет-трик во встрече с «Аталантой» (4:0).

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