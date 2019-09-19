Сборнаяподнялась с 46-го на 42-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. В своем следующем матче сборная России сыграет с командой Шотландии (10 октября) в отборе на Евро-2020.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. С третьего места на второе поднялась команда Франции, а замыкает тройку опустившаяся на ступень ниже сборная Бразилии.

Рейтинг ФИФА (19 сентября)

1 (1). Бельгия — 1752 очка

2 (3). Франция — 1725

3 (2). Бразилия — 1719

4 (4). Англия — 1662

5 (6). Португалия — 1643

6 (5). Уругвай — 1639

7 (9). Испания — 1631

8 (7). Хорватия — 1625

9 (8). Колумбия — 1622

10 (10). Аргентина — 1614

… 42 (46). Россия — 1455. 0