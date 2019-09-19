Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
globallookpress.com
В активе российской команды на сегодняшний день 1455 очков. В своем следующем матче сборная России сыграет с командой Шотландии (10 октября) в отборе на Евро-2020.
Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии. С третьего места на второе поднялась команда Франции, а замыкает тройку опустившаяся на ступень ниже сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА (19 сентября)
1 (1). Бельгия — 1752 очка
2 (3). Франция — 1725
3 (2). Бразилия — 1719
4 (4). Англия — 1662
5 (6). Португалия — 1643
6 (5). Уругвай — 1639
7 (9). Испания — 1631
8 (7). Хорватия — 1625
9 (8). Колумбия — 1622
10 (10). Аргентина — 1614
… 42 (46). Россия — 1455. 0