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    МЮ с трудом обыграл «Астану», «Партизан» и «Алкмар» устроили «перестрелку»

    Лига Европы Манчестер Юнайтед АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы
    «Манчестер Юнайтед» Сульшера минимально обыграл «Астану». Подопечные норвежца забили лишь на 73 минуте. Сделал это молодой Гринвуд. Футболист накрутил двух защитников и пробил низом мимо вратаря.

    Мейсон Гринвуд
    Мейсон Гринвуд

    Лига Европы. Группа L
    МЮ — «Астана»
    МЮ Ромеро, Рохо (Янг, 78), Джонс, Туанзебе, Диогу Далот, Матич, Гомес (Мата, 68), Фред, Гринвуд, Чонг (Лингард, 68), Рэшфорд«Астана» Эрич, Томашевич, Рукавина, Шомко, Шимунович (Логвиненко, 46), Томасов, Маевский, Ротарю (Мубеле, 82), Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 46), ПостниковГолы 1:0 — 73 ГринвудПредупреждения Фред (85)

    В другом поединке «Партизан» и «Алкмар» устроили настоящий триллер. Сначала вперед вышли голландцы, забив на 13 минуте встречи. Сделал это Стенгс.

    Хозяева сравняли под завесу первого тайма благодаря точному удару Бибраса Натхо с пенальти. На 61 минуте «Партизан» удвоил преимущество. Натхо оформил дубль.

    Шестью минутами позже Боаду с передачи Стенгса отправил снаряд в ворота «белградцев», сравняв тем самым счет.

    Лига Европы. Группа L
    «Партизан» — «Алкмар»
    Голы 0:1 — 12 Стенгс, 1:1 — 42, пенальти Натхо, 2:1 — 61 Натхо, 2:2 — 66 Боадю«Партизан» Стойкович, Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Шчекич (Сума, 80), Здьелар, Асано, Умар (Гигич, 88)«Алкмар» Бизот, Вюйтенс (Хацидьякос, 54), Влар, Свенссон, Вейндал, де Вит, Мидтше, Идрисси (Сугавара, 31), Копмейнерс, Стенгс (Класи, 84), БоадюПредупреждения Здьелар (26)Удаления Свенссон (27)

    3 октября «Астана» сыграет дома с «Партизаном», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Алкмару». 0

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