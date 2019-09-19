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    «Айнтрахт» уступил «Арсеналу», «Стандард» выиграл у «Гимарайнш»

    Лига Европы Арсенал Айнтрахт Франкфурт Стандард Календарь Лиги Европы
    «Арсенал» смог одержать победу в выездном поединке с «Айнтрахтом». Еще до окончания первого тайма гости открыли счет. Сделал это Уиллок на 38 минуте. Футболист вбежал в штрафную соперника, убрал защитника на противоходе и ударил по воротам. Мяч отрекошетил от ноги футболиста команды хозяев и дезориентировал голкипера.

    Фрагмент матча «Айнтрахт» — «Арсенал»
    Фрагмент матча «Айнтрахт» — «Арсенал»

    На 79 минуте Кор получил вторую желтую карточку, которая оставила «орлов» в меньшинстве.

    Уже на 85 минуте «канониры» этим воспользовались и удвоили преимущество. Пепе отдал передачу на Сака, а тот ударил из-за пределов штрафной в нижний угол ворот.

    На 88 минуте тот же Сака отобрал мяч у соперника и отдал разрезную передачу на ход Обамеянгу. Форвард «Арсенала» не потерял возможность забить и оформил третий мяч «красно-белых».

    Лига Европы. 1 тур
    «Айнтрахт» — «Арсенал»
    «Айнтрахт» Трапп, да Кошта (Чендлер, 74), Абраам, Хинтереггер, Кор, Хасебе, Соу, Костич, Камада, Дост (Пасиенсия, 66), Андре Силва«Арсенал» Мартинес, Мустафи, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 80), Давид Луиз, Чемберс, Джака, Уиллок (Себальос, 72), Торрейра, Смит-Роу (Пепе, 60), Обамеянг, Сака.Голы 0:1 — 38 Уиллок, 0:2 — 85 Сака, 0:3 — 87 ОбамеянгПредупреждения Хинтереггер (12), Кор (62), Уиллок (63), Колашинац (75), Камада (82), Чемберс (83)Удаления Кор (79)

    В другом матче этой же группы «Стандард» принимал «Гимарайнш». Хозяева порадовали домашнюю публику первой победой в этом розыгрыше Лиги Европы.

    На 66 минуте судьи зафиксировали автогол, автором которого стал Ханин. Затем окончательный результат в матче установил Мпоку. Футболист обыграл защитника португальской команды и вырвался на свидание с вратарем. Это случилось на 91 минуте.

    Лига Европы. 1 тур
    «Стандард» — «Гимарайнш»
    «Стандард» Милинкович-Савич, Гавори, Войвода, Лайфис, Бокади, Мпоку, Цимирот, Карсела-Гонсалес (Больевич, 85), Бастьен, Лимбомбе (Ванхойсден, 81), Эмон (Авенатти, 68)«Гимарайнш» Мигел Силва, Бондаренко, Анен, Сако, Тапсоба, Агу (Педру Родригеш, 70), Поа, Рошинья, Эванжелиста (Андре Перейра, 77), Давидсон, Лео Бонатини (Бруно Дуарте, 57)Голы 1:0 — 66, автогол Анен, 2:0 — 90 МпокуПредупреждения Бондаренко (38), Карсела-Гонсалес (61), Агу (65), Войвода (75)

    «Арсенал» занял первую строчку благодаря трем забитым голам. «Стандард» идет вторым. Без набранных баллов остались «Гимарайнш» и «Айнтрахт». Предупреждения: 0

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