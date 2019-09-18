Вернер: «РБ Лейпцигу» нужно улучшить реализацию моментов

Нападающийподелился мнением о гостевой победе над(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бесспорно, мы должны были раньше выходить вперед во втором тайме. Мы упустили слишком много возможностей. Завершения атак оставляли желать лучшего. У нас были проблемы с последним пасом или ударом.

Как только мы открыли счет, второй мяч стал лишь вопросом времени. Рады этой победе, но если сможем улучшить реализацию моментов, то будем решать исход матчей в свою пользу гораздо раньше», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в группе G также выступают французский «Лион» и российский «Зенит», которые в первом туре ЛЧ сыграли вничью со счетом 1:1. 0