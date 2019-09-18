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    Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни, о чем сообщила пресс-служба питерского клуба.

    Фернандо Риксен
    Фернандо Риксен

    «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста «сине-бело-голубых», — гласит заявление клуба.

    Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

    За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. Также он играл за «Фортуну», АЗ и «Рейнджерс». 0

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