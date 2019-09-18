Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни

Бывший полузащитникскончался в возрасте 43 лет после продолжительной болезни, о чем сообщила пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста «сине-бело-голубых», — гласит заявление клуба.

Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

За «Зенит» Риксен выступал в период с 2006 по 2009 год. Также он играл за «Фортуну», АЗ и «Рейнджерс». 0