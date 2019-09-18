Холанн: «Зальцбург» хочет стать новым «Аяксом»

Нападающий «Зальцбурга»после победы над(6:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов признался, что мечтает о новых сенсациях.

В возрасте 19 лет и 58 дней норвежский форвард стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля (18 лет 113 дней в 1995 году) и Уэйна Руни (18 лет 340 дней в 2004 году).

«Все мы видели, что в прошлом сезоне сделал "Аякс" [дошел до полуфинала]. Было бы здорово стать новым "Аяксом".

Знаем, что впереди нас ждет много хороших соперников, будет сложно, но нет ничего невозможного», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Хет-трик в матче с «Генком» стал для Холанна четвертым в девяти матчах текущего сезона. 0