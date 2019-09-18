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    Холанн: «Зальцбург» хочет стать новым «Аяксом»

    Ред Булл Зальцбург Генк Лига чемпионов Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн после победы над «Генком» (6:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов признался, что мечтает о новых сенсациях.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    В возрасте 19 лет и 58 дней норвежский форвард стал самым молодым автором хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля (18 лет 113 дней в 1995 году) и Уэйна Руни (18 лет 340 дней в 2004 году).

    «Все мы видели, что в прошлом сезоне сделал "Аякс" [дошел до полуфинала]. Было бы здорово стать новым "Аяксом".

    Знаем, что впереди нас ждет много хороших соперников, будет сложно, но нет ничего невозможного», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Хет-трик в матче с «Генком» стал для Холанна четвертым в девяти матчах текущего сезона. 0

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